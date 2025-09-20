Baby Sen by Sentio (BSEN) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00337105$ 0.00337105 $ 0.00337105 Laveste pris $ 0.0000323$ 0.0000323 $ 0.0000323 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) +3.29% Prisendring (7D) +3.29%

Baby Sen by Sentio (BSEN) sanntidsprisen er $0.00003465. I løpet av de siste 24 timene har BSEN blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BSEN er $ 0.00337105, mens den rekordlave prisen er $ 0.0000323.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BSEN endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og +3.29% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Baby Sen by Sentio (BSEN) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 34.65K$ 34.65K $ 34.65K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 34.65K$ 34.65K $ 34.65K Opplagsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Baby Sen by Sentio er $ 34.65K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BSEN er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 34.65K.