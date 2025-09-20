Dagens Baby Sen by Sentio livepris er 0.00003465 USD. Spor prisoppdateringer for BSEN til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BSEN pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Baby Sen by Sentio livepris er 0.00003465 USD. Spor prisoppdateringer for BSEN til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BSEN pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Baby Sen by Sentio Pris (BSEN)

1 BSEN til USD livepris:

0.00%1D
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
Baby Sen by Sentio (BSEN) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 16:15:35 (UTC+8)

Baby Sen by Sentio (BSEN) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00337105
$ 0.00337105$ 0.00337105

$ 0.0000323
$ 0.0000323$ 0.0000323

--

--

+3.29%

+3.29%

Baby Sen by Sentio (BSEN) sanntidsprisen er $0.00003465. I løpet av de siste 24 timene har BSEN blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BSEN er $ 0.00337105, mens den rekordlave prisen er $ 0.0000323.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BSEN endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og +3.29% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Baby Sen by Sentio (BSEN) Markedsinformasjon

$ 34.65K
$ 34.65K$ 34.65K

--
----

$ 34.65K
$ 34.65K$ 34.65K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Baby Sen by Sentio er $ 34.65K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BSEN er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 34.65K.

Baby Sen by Sentio (BSEN) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Baby Sen by Sentio til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Baby Sen by Sentio til USD ble $ -0.0000131562.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Baby Sen by Sentio til USD ble $ -0.0000216295.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Baby Sen by Sentio til USD ble $ -0.00007163696635479628.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0--
30 dager$ -0.0000131562-37.96%
60 dager$ -0.0000216295-62.42%
90 dager$ -0.00007163696635479628-67.39%

Hva er Baby Sen by Sentio (BSEN)

Im Baby Sen. My dad is Sentio. I have eyes on the chain. The first AI Agent on the ETH Chain , The introduction of AI agents within the $SEN ecosystem is like opening a toolbox full of potential! Just as an eagle scans the horizon for opportunities, each agent can be crafted to perform unique tasks on the Ethereum network. Whether it's monitoring transactions, automating trades, or something entirely new, the sky's the limit! What features or capabilities are you most excited about exploring with your $SEN agent?

Baby Sen by Sentio (BSEN) Ressurs

Offisiell nettside

Baby Sen by Sentio Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Baby Sen by Sentio (BSEN) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Baby Sen by Sentio (BSEN) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Baby Sen by Sentio.

Sjekk Baby Sen by Sentioprisprognosen nå!

BSEN til lokale valutaer

Baby Sen by Sentio (BSEN) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Baby Sen by Sentio (BSEN) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om BSEN tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Baby Sen by Sentio (BSEN)

Hvor mye er Baby Sen by Sentio (BSEN) verdt i dag?
Live BSEN prisen i USD er 0.00003465 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende BSEN-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på BSEN til USD er $ 0.00003465. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Baby Sen by Sentio?
Markedsverdien for BSEN er $ 34.65K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av BSEN?
Den sirkulerende forsyningen av BSEN er 1.00B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forBSEN ?
BSEN oppnådde en ATH-pris på 0.00337105 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på BSEN?
BSEN så en ATL-pris på 0.0000323 USD.
Hva er handelsvolumet til BSEN?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for BSEN er -- USD.
Vil BSEN gå høyere i år?
BSEN kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut BSEN prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 16:15:35 (UTC+8)

Baby Sen by Sentio (BSEN) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

