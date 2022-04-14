Baby Purple Pepe (BABYPURPE) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Baby Purple Pepe (BABYPURPE), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Baby Purple Pepe (BABYPURPE) Informasjon Baby Purpe is a Solana-based meme token inspired by a quirky, purple version of the internet's beloved Pepe character. Designed to add a splash of fun to the crypto world, Baby Purpe aims to "make Solana great again" by creating a unique blend of viral entertainment and community-driven investment. Created by the community for the community, Baby Purpe isn’t just a token—it’s a social movement, a lighthearted way for fans of both Solana and internet culture to engage, connect, and potentially grow their investment. Offisiell nettside: https://babypurpe.xyz/ Kjøp BABYPURPE nå!

Baby Purple Pepe (BABYPURPE) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Baby Purple Pepe (BABYPURPE), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 39.89K $ 39.89K $ 39.89K Total forsyning: $ 991.64M $ 991.64M $ 991.64M Sirkulerende forsyning: $ 991.64M $ 991.64M $ 991.64M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 39.89K $ 39.89K $ 39.89K All-time high: $ 0.00151285 $ 0.00151285 $ 0.00151285 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Baby Purple Pepe (BABYPURPE) pris

Baby Purple Pepe (BABYPURPE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Baby Purple Pepe (BABYPURPE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BABYPURPE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BABYPURPE tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BABYPURPEs tokenomics, kan du utforske BABYPURPE tokenets livepris!

BABYPURPE prisforutsigelse Vil du vite hvor BABYPURPE kan være på vei? Vår BABYPURPE prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se BABYPURPE tokenets prisforutsigelse nå!

