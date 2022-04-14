Baby Purple Pepe (BABYPURPE) tokenomics
Baby Purple Pepe (BABYPURPE) Informasjon
Baby Purpe is a Solana-based meme token inspired by a quirky, purple version of the internet's beloved Pepe character. Designed to add a splash of fun to the crypto world, Baby Purpe aims to "make Solana great again" by creating a unique blend of viral entertainment and community-driven investment. Created by the community for the community, Baby Purpe isn’t just a token—it’s a social movement, a lighthearted way for fans of both Solana and internet culture to engage, connect, and potentially grow their investment.
Baby Purple Pepe (BABYPURPE) Tokenomics og prisanalyse
Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Baby Purple Pepe (BABYPURPE), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.
Baby Purple Pepe (BABYPURPE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller
Å forstå tokenomics bak Baby Purple Pepe (BABYPURPE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.
Viktige målinger og hvordan de beregnes:
Total forsyning:
Det maksimale antallet BABYPURPE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.
Sirkulerende forsyning:
Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.
Maksimal forsyning:
Den harde grensen for hvor mange BABYPURPE tokens som kan finnes totalt.
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.
Inflasjonsrate:
Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.
Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?
Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.
Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.
Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.
Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.
Ansvarsfraskrivelse
Tokenomics-dataene på denne siden er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke nøyaktigheten. Vennligst gjør grundig research før du investerer.