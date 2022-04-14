Baby Pnut (BABYPNUT) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Baby Pnut (BABYPNUT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Baby Pnut (BABYPNUT) Informasjon Meet BABY PNUT CTO, the adorable, community-driven token taking the Solana blockchain by storm. With a mission to bring accessibility, fun, and value to the crypto world, BABY PNUT has quickly become a favorite among both newcomers and seasoned investors alike. Built on Solana's efficient and scalable platform, BABY PNUT offers swift transactions, low fees, and an easy entry point into the world of digital assets. From innovative utility to its playful branding, BABY PNUT aims to redefine the future of community tokens by fostering a close-knit, engaged ecosystem. Join BABY PNUT's journey on Solana to be part of a token that values community, transparency, and a touch of humor in every transaction. 🚀 Offisiell nettside: https://babypnut.io/ Kjøp BABYPNUT nå!

Baby Pnut (BABYPNUT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Baby Pnut (BABYPNUT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 39.51K Total forsyning: $ 979.07M Sirkulerende forsyning: $ 979.07M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 39.51K All-time high: $ 0.00769387 All-Time Low: $ 0 Nåværende pris: $ 0 Lær mer om Baby Pnut (BABYPNUT) pris

Baby Pnut (BABYPNUT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Baby Pnut (BABYPNUT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BABYPNUT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BABYPNUT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BABYPNUTs tokenomics, kan du utforske BABYPNUT tokenets livepris!

BABYPNUT prisforutsigelse Vil du vite hvor BABYPNUT kan være på vei? Vår BABYPNUT prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se BABYPNUT tokenets prisforutsigelse nå!

