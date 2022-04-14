Baby Pepe (BABYPEPE) tokenomics

Oppdag viktig innsikt i Baby Pepe (BABYPEPE), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.
USD

Baby Pepe (BABYPEPE) Informasjon

Baby Pepe 0x69babe is a unique meme coin which shares a unique relationship with its father Pepe! Sharing the 0x69 contract address and living on the Ethereum blockchain, Baby Pepe is destined to follow in his fathers footsteps! Baby Pepe 0x69babe is a community takeover project after he was abandoned by his original maker! There is a committed team in place all striving to grow and nurture a strong community within the Pepe-Verse!!

Offisiell nettside:
https://babypepe.com/

Baby Pepe (BABYPEPE) Tokenomics og prisanalyse

Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Baby Pepe (BABYPEPE), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.

Markedsverdi:
$ 785.70K
$ 785.70K
Total forsyning:
$ 420.69B
$ 420.69B
Sirkulerende forsyning:
$ 420.69B
$ 420.69B
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
$ 785.70K
$ 785.70K
All-time high:
$ 0.00004945
$ 0.00004945
All-Time Low:
$ 0
$ 0
Nåværende pris:
$ 0
$ 0

Baby Pepe (BABYPEPE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller

Å forstå tokenomics bak Baby Pepe (BABYPEPE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.

Viktige målinger og hvordan de beregnes:

Total forsyning:

Det maksimale antallet BABYPEPE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.

Sirkulerende forsyning:

Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.

Maksimal forsyning:

Den harde grensen for hvor mange BABYPEPE tokens som kan finnes totalt.

FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):

Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.

Inflasjonsrate:

Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.

Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?

Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.

Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.

Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

Nå som du forstår BABYPEPEs tokenomics, kan du utforske BABYPEPE tokenets livepris!

BABYPEPE prisforutsigelse

Vil du vite hvor BABYPEPE kan være på vei? Vår BABYPEPE prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-dataene på denne siden er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke nøyaktigheten. Vennligst gjør grundig research før du investerer.