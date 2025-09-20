Baby Pepe (BABYPEPE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 24 timer lav $ 0 24 timer høy All Time High $ 0 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) +0.13% Prisendring (1D) -8.44% Prisendring (7D) -23.60%

Baby Pepe (BABYPEPE) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har BABYPEPE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BABYPEPE er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BABYPEPE endret seg med +0.13% i løpet av den siste timen, -8.44% over 24 timer og -23.60% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Baby Pepe (BABYPEPE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 831.60K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 831.60K Opplagsforsyning 420.69B Total forsyning 420,690,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Baby Pepe er $ 831.60K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BABYPEPE er 420.69B, med en total tilgang på 420690000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 831.60K.