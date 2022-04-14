Baby Peanut (BABYP) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Baby Peanut (BABYP), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Baby Peanut (BABYP) Informasjon Baby Peanut is an adorable baby squirrel with chubby cheeks and bright, curious eyes. Baby Peanut loves to play among the leaves, proudly showing off his tiny, fluffy tail. With his little steps and innocent antics, he brings joy wherever he goes, spreading smiles with each of his cheerful jumps! This token is perfect for anyone needing a dose of happiness from a tiny, lively creature full of energy and charm. Offisiell nettside: https://babypnut.life Kjøp BABYP nå!

Baby Peanut (BABYP) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Baby Peanut (BABYP), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 11.97K $ 11.97K $ 11.97K Total forsyning: $ 998.30M $ 998.30M $ 998.30M Sirkulerende forsyning: $ 998.30M $ 998.30M $ 998.30M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 11.97K $ 11.97K $ 11.97K All-time high: $ 0.00187932 $ 0.00187932 $ 0.00187932 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Baby Peanut (BABYP) pris

Baby Peanut (BABYP) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Baby Peanut (BABYP) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BABYP tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BABYP tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BABYPs tokenomics, kan du utforske BABYP tokenets livepris!

BABYP prisforutsigelse Vil du vite hvor BABYP kan være på vei? Vår BABYP prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

