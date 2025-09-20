Dagens Baby Peanut livepris er 0.00001222 USD. Spor prisoppdateringer for BABYP til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BABYP pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Baby Peanut livepris er 0.00001222 USD. Spor prisoppdateringer for BABYP til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BABYP pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om BABYP

BABYP Prisinformasjon

BABYP Offisiell nettside

BABYP tokenomics

BABYP Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

Baby Peanut Logo

Baby Peanut Pris (BABYP)

Ikke oppført

1 BABYP til USD livepris:

--
----
+0.70%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
Baby Peanut (BABYP) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 21:16:40 (UTC+8)

Baby Peanut (BABYP) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00001213
$ 0.00001213$ 0.00001213
24 timer lav
$ 0.00001222
$ 0.00001222$ 0.00001222
24 timer høy

$ 0.00001213
$ 0.00001213$ 0.00001213

$ 0.00001222
$ 0.00001222$ 0.00001222

$ 0.00187932
$ 0.00187932$ 0.00187932

$ 0.00000497
$ 0.00000497$ 0.00000497

--

+0.74%

-2.57%

-2.57%

Baby Peanut (BABYP) sanntidsprisen er $0.00001222. I løpet av de siste 24 timene har BABYP blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00001213 og et toppnivå på $ 0.00001222, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BABYP er $ 0.00187932, mens den rekordlave prisen er $ 0.00000497.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BABYP endret seg med -- i løpet av den siste timen, +0.74% over 24 timer og -2.57% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Baby Peanut (BABYP) Markedsinformasjon

$ 12.20K
$ 12.20K$ 12.20K

--
----

$ 12.20K
$ 12.20K$ 12.20K

998.30M
998.30M 998.30M

998,302,895.659291
998,302,895.659291 998,302,895.659291

Nåværende markedsverdi på Baby Peanut er $ 12.20K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BABYP er 998.30M, med en total tilgang på 998302895.659291. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 12.20K.

Baby Peanut (BABYP) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Baby Peanut til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Baby Peanut til USD ble $ +0.0000038269.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Baby Peanut til USD ble $ +0.0000022775.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Baby Peanut til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0+0.74%
30 dager$ +0.0000038269+31.32%
60 dager$ +0.0000022775+18.64%
90 dager$ 0--

Hva er Baby Peanut (BABYP)

Baby Peanut is an adorable baby squirrel with chubby cheeks and bright, curious eyes. Baby Peanut loves to play among the leaves, proudly showing off his tiny, fluffy tail. With his little steps and innocent antics, he brings joy wherever he goes, spreading smiles with each of his cheerful jumps! This token is perfect for anyone needing a dose of happiness from a tiny, lively creature full of energy and charm.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Baby Peanut (BABYP) Ressurs

Offisiell nettside

Baby Peanut Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Baby Peanut (BABYP) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Baby Peanut (BABYP) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Baby Peanut.

Sjekk Baby Peanutprisprognosen nå!

BABYP til lokale valutaer

Baby Peanut (BABYP) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Baby Peanut (BABYP) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om BABYP tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Baby Peanut (BABYP)

Hvor mye er Baby Peanut (BABYP) verdt i dag?
Live BABYP prisen i USD er 0.00001222 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende BABYP-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på BABYP til USD er $ 0.00001222. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Baby Peanut?
Markedsverdien for BABYP er $ 12.20K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av BABYP?
Den sirkulerende forsyningen av BABYP er 998.30M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forBABYP ?
BABYP oppnådde en ATH-pris på 0.00187932 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på BABYP?
BABYP så en ATL-pris på 0.00000497 USD.
Hva er handelsvolumet til BABYP?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for BABYP er -- USD.
Vil BABYP gå høyere i år?
BABYP kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut BABYP prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 21:16:40 (UTC+8)

Baby Peanut (BABYP) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-20 15:35:00Bransjeoppdateringer
U.S. Spot Bitcoin ETFs See Net Inflows of $222.6 Million Yesterday
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.