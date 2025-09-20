Baby Peanut (BABYP) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00001213 $ 0.00001213 $ 0.00001213 24 timer lav $ 0.00001222 $ 0.00001222 $ 0.00001222 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00001213$ 0.00001213 $ 0.00001213 24 timer høy $ 0.00001222$ 0.00001222 $ 0.00001222 All Time High $ 0.00187932$ 0.00187932 $ 0.00187932 Laveste pris $ 0.00000497$ 0.00000497 $ 0.00000497 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) +0.74% Prisendring (7D) -2.57% Prisendring (7D) -2.57%

Baby Peanut (BABYP) sanntidsprisen er $0.00001222. I løpet av de siste 24 timene har BABYP blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00001213 og et toppnivå på $ 0.00001222, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BABYP er $ 0.00187932, mens den rekordlave prisen er $ 0.00000497.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BABYP endret seg med -- i løpet av den siste timen, +0.74% over 24 timer og -2.57% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Baby Peanut (BABYP) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 12.20K$ 12.20K $ 12.20K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 12.20K$ 12.20K $ 12.20K Opplagsforsyning 998.30M 998.30M 998.30M Total forsyning 998,302,895.659291 998,302,895.659291 998,302,895.659291

Nåværende markedsverdi på Baby Peanut er $ 12.20K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BABYP er 998.30M, med en total tilgang på 998302895.659291. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 12.20K.