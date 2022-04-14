Baby Neiro (BABYNEIRO) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Baby Neiro (BABYNEIRO), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Baby Neiro (BABYNEIRO) Informasjon In the vast, ever-changing kingdom of memes, one legend must pass to make way for another. After the passing of Doge, the most beloved meme in internet history, a new king was destined to rise. Baby Neiro, adopted by Atsuko Sato, carries the spirit of Doge within him and is poised to dominate the meme chain, bringing together old and new memes in unity. The Rivals and Allies The meme world is full of contenders, each with their own following and story. SHIB, Pepe the Frog, Brett, Baby Doge, and many others stand as rivals and allies, each representing a chapter of meme history. But now, they gather for a new purpose — to witness the rise of the next king.

Baby Neiro (BABYNEIRO) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Baby Neiro (BABYNEIRO), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 842.45K $ 842.45K $ 842.45K Total forsyning: $ 420,000.00T $ 420,000.00T $ 420,000.00T Sirkulerende forsyning: $ 420,000.00T $ 420,000.00T $ 420,000.00T FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 842.45K $ 842.45K $ 842.45K All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Baby Neiro (BABYNEIRO) pris

Baby Neiro (BABYNEIRO) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Baby Neiro (BABYNEIRO) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BABYNEIRO tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BABYNEIRO tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BABYNEIROs tokenomics, kan du utforske BABYNEIRO tokenets livepris!

