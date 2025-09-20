Baby Neiro (BABYNEIRO) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0$ 0 $ 0 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -0.09% Prisendring (1D) +0.91% Prisendring (7D) +2.47% Prisendring (7D) +2.47%

Baby Neiro (BABYNEIRO) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har BABYNEIRO blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BABYNEIRO er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BABYNEIRO endret seg med -0.09% i løpet av den siste timen, +0.91% over 24 timer og +2.47% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Baby Neiro (BABYNEIRO) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 874.20K$ 874.20K $ 874.20K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 874.20K$ 874.20K $ 874.20K Opplagsforsyning 420,000.00T 420,000.00T 420,000.00T Total forsyning 4.2e+17 4.2e+17 4.2e+17

Nåværende markedsverdi på Baby Neiro er $ 874.20K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BABYNEIRO er 420,000.00T, med en total tilgang på 4.2e+17. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 874.20K.