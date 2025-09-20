Baby Monkey (BONKEY) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00157453$ 0.00157453 $ 0.00157453 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) +1.31% Prisendring (7D) +1.31%

Baby Monkey (BONKEY) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har BONKEY blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BONKEY er $ 0.00157453, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BONKEY endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og +1.31% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Baby Monkey (BONKEY) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 11.48K$ 11.48K $ 11.48K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 11.48K$ 11.48K $ 11.48K Opplagsforsyning 999.54M 999.54M 999.54M Total forsyning 999,538,084.09954 999,538,084.09954 999,538,084.09954

Nåværende markedsverdi på Baby Monkey er $ 11.48K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BONKEY er 999.54M, med en total tilgang på 999538084.09954. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 11.48K.