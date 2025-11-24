Baby Manyu pris i dag

Sanntids Baby Manyu (BABYMANYU) pris i dag er --, med en 1.87% endring de siste 24 timene. Nåværende BABYMANYU til USD konverteringssats er -- per BABYMANYU.

Baby Manyu rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 34,339, med en sirkulerende forsyning på 388,810.04T BABYMANYU. I løpet av de siste 24 timene BABYMANYU har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0, mens tidenes laveste notering var $ 0.

Kortsiktig har BABYMANYU beveget seg +0.19% i løpet av den siste timen og -7.52% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Baby Manyu (BABYMANYU) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 34.34K$ 34.34K $ 34.34K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 35.05K$ 35.05K $ 35.05K Opplagsforsyning 388,810.04T 388,810.04T 388,810.04T Total forsyning 3.968364248194643e+17 3.968364248194643e+17 3.968364248194643e+17

Nåværende markedsverdi på Baby Manyu er $ 34.34K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BABYMANYU er 388,810.04T, med en total tilgang på 3.968364248194643e+17. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 35.05K.