Baby Maga (BABYMAGA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00086256$ 0.00086256 $ 0.00086256 Laveste pris $ 0.00004447$ 0.00004447 $ 0.00004447 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) +5.15% Prisendring (7D) +5.15%

Baby Maga (BABYMAGA) sanntidsprisen er $0.00007732. I løpet av de siste 24 timene har BABYMAGA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BABYMAGA er $ 0.00086256, mens den rekordlave prisen er $ 0.00004447.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BABYMAGA endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og +5.15% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Baby Maga (BABYMAGA) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 27.21K$ 27.21K $ 27.21K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 27.21K$ 27.21K $ 27.21K Opplagsforsyning 351.85M 351.85M 351.85M Total forsyning 351,852,745.6321041 351,852,745.6321041 351,852,745.6321041

Nåværende markedsverdi på Baby Maga er $ 27.21K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BABYMAGA er 351.85M, med en total tilgang på 351852745.6321041. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 27.21K.