Dagens Baby Maga livepris er 0.00007732 USD. Spor prisoppdateringer for BABYMAGA til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BABYMAGA pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om BABYMAGA

BABYMAGA Prisinformasjon

BABYMAGA Offisiell nettside

BABYMAGA tokenomics

BABYMAGA Prisprognose

Baby Maga Logo

Baby Maga Pris (BABYMAGA)

Ikke oppført

1 BABYMAGA til USD livepris:

0.00%1D
USD
Baby Maga (BABYMAGA) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 19:58:12 (UTC+8)

Baby Maga (BABYMAGA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00086256
$ 0.00086256$ 0.00086256

$ 0.00004447
$ 0.00004447$ 0.00004447

--

--

+5.15%

+5.15%

Baby Maga (BABYMAGA) sanntidsprisen er $0.00007732. I løpet av de siste 24 timene har BABYMAGA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BABYMAGA er $ 0.00086256, mens den rekordlave prisen er $ 0.00004447.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BABYMAGA endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og +5.15% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Baby Maga (BABYMAGA) Markedsinformasjon

$ 27.21K
$ 27.21K$ 27.21K

--
----

$ 27.21K
$ 27.21K$ 27.21K

351.85M
351.85M 351.85M

351,852,745.6321041
351,852,745.6321041 351,852,745.6321041

Nåværende markedsverdi på Baby Maga er $ 27.21K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BABYMAGA er 351.85M, med en total tilgang på 351852745.6321041. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 27.21K.

Baby Maga (BABYMAGA) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Baby Maga til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Baby Maga til USD ble $ +0.0000121667.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Baby Maga til USD ble $ +0.0000222993.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Baby Maga til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0--
30 dager$ +0.0000121667+15.74%
60 dager$ +0.0000222993+28.84%
90 dager$ 0--

Hva er Baby Maga (BABYMAGA)

Baby Maga is a community-driven cryptocurrency project focused on empowering individuals and fostering grassroots initiatives. It aims to create a vibrant ecosystem where users can collaborate on innovative projects and support social causes. By prioritizing inclusivity and accessibility, Baby Maga seeks to unite a diverse group of supporters who share a vision for positive change. The project emphasizes education and community engagement, striving to make blockchain technology understandable and beneficial for everyone involved.

Baby Maga (BABYMAGA) Ressurs

Offisiell nettside

Baby Maga Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Baby Maga (BABYMAGA) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Baby Maga (BABYMAGA) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Baby Maga.

Sjekk Baby Magaprisprognosen nå!

BABYMAGA til lokale valutaer

Baby Maga (BABYMAGA) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Baby Maga (BABYMAGA) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om BABYMAGA tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Baby Maga (BABYMAGA)

Hvor mye er Baby Maga (BABYMAGA) verdt i dag?
Live BABYMAGA prisen i USD er 0.00007732 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende BABYMAGA-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på BABYMAGA til USD er $ 0.00007732. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Baby Maga?
Markedsverdien for BABYMAGA er $ 27.21K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av BABYMAGA?
Den sirkulerende forsyningen av BABYMAGA er 351.85M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forBABYMAGA ?
BABYMAGA oppnådde en ATH-pris på 0.00086256 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på BABYMAGA?
BABYMAGA så en ATL-pris på 0.00004447 USD.
Hva er handelsvolumet til BABYMAGA?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for BABYMAGA er -- USD.
Vil BABYMAGA gå høyere i år?
BABYMAGA kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut BABYMAGA prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 19:58:12 (UTC+8)

Baby Maga (BABYMAGA) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.