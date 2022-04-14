BABY HIPPO (BABYHIPPO) tokenomics Oppdag viktig innsikt i BABY HIPPO (BABYHIPPO), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

BABY HIPPO (BABYHIPPO) Informasjon Introducing Baby Hippo BabyHippo is a Meme project supported and loved by the community. Baby Hippo has arrived to represent the hippopotamus in the memecoin movement on BSC. No Cats, No Dogs, Only Baby Hippo! The market is saturated with Cats and Dogs; it's time for Hippo to take the stage. Baby Hippo is poised to lead a powerful wave on the Binance Smart Chain. Baby Hippo's Journey on Binance Smart Chain. Offisiell nettside: https://bhippo.com/ Teknisk dokument: https://babyhippo.gitbook.io/whitepaper/whitepape Kjøp BABYHIPPO nå!

Markedsverdi: $ 63.22K
Total forsyning: $ 420,000.00T
Sirkulerende forsyning: $ 420,000.00T
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 63.22K
All-time high: $ 0
All-Time Low: $ 0
Nåværende pris: $ 0

BABY HIPPO (BABYHIPPO) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak BABY HIPPO (BABYHIPPO) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BABYHIPPO tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BABYHIPPO tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BABYHIPPOs tokenomics, kan du utforske BABYHIPPO tokenets livepris!

