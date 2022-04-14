Baby Grok (BABYGROK) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Baby Grok (BABYGROK), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Baby Grok (BABYGROK) Informasjon Baby Grok is a cosmic meme token born from the fusion of internet culture and decentralized innovation. Inspired by Grok's bold persona, it channels humor, creativity, and blockchain energy into a unique crypto asset. With a growing presence and strong meme appeal, Baby Grok blends satire with smart tokenomics. It stands out in the crowded meme coin space by embracing both fun and function, representing a new wave of community-powered, culture-driven cryptocurrency. Offisiell nettside: https://www.babygrok.ai/

Baby Grok (BABYGROK) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Baby Grok (BABYGROK), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 2.74M Total forsyning: $ 362.70T Sirkulerende forsyning: $ 362.70T FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 2.74M All-time high: $ 0 All-Time Low: $ 0 Nåværende pris: $ 0

Baby Grok (BABYGROK) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Baby Grok (BABYGROK) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BABYGROK tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BABYGROK tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

BABYGROK prisforutsigelse Vil du vite hvor BABYGROK kan være på vei? Vår BABYGROK prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

