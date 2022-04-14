Baby Goatseus Maximus (BABYGOAT) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Baby Goatseus Maximus (BABYGOAT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Baby Goatseus Maximus (BABYGOAT) Informasjon BabyGoatchan - The Rise of the $GOAT Born from the chaotic and unpredictable depths of AI-driven innovation, BabyGoat ($GOAT) is not just another memecoin—it's a movement. Emerging from the Truth Terminal, an autonomous AI entity that blends humor, disruption, and innovation, $GOAT carries a legacy that transcends traditional boundaries of finance and technology. Inspired by the viral internet meme Goatseus, the $GOAT token represents the AI's capacity for randomness, irreverence, and disruption. In just a few days, $GOAT captured the imagination of meme lovers and crypto enthusiasts alike, generating over $200 million in trading volume. It's a memecoin that embodies the spirit of decentralization, humor, and technological blending. As more followers gather under its banner, BabyGoatchan offers a space for meme culture, innovation, and AI autonomy to thrive. At its core, $GOAT is about pushing the boundaries—challenging conventional ideas of finance and giving rise to an era where AI and decentralized systems harness meme power to create lasting cultural impact. Join the herd, embrace the chaos, and witness the rise of BabyGoat as it forges its own path in the cryptoverse. Offisiell nettside: https://www.babygoatseus.com/

Baby Goatseus Maximus (BABYGOAT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Baby Goatseus Maximus (BABYGOAT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 36.61K $ 36.61K $ 36.61K Total forsyning: $ 999.40M $ 999.40M $ 999.40M Sirkulerende forsyning: $ 999.40M $ 999.40M $ 999.40M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 36.61K $ 36.61K $ 36.61K All-time high: $ 0.0049262 $ 0.0049262 $ 0.0049262 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Baby Goatseus Maximus (BABYGOAT) pris

Baby Goatseus Maximus (BABYGOAT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Baby Goatseus Maximus (BABYGOAT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BABYGOAT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BABYGOAT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BABYGOATs tokenomics, kan du utforske BABYGOAT tokenets livepris!

