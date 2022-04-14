Baby Fwog (BABYFWOG) tokenomics
Baby Fwog (BABYFWOG) Informasjon
BabyFwog is a decentralized digital ecosystem built on blockchain technology, utilizing Non-Fungible Tokens (NFTs) and cryptocurrency. It allows users to buy, sell, and trade exclusive, limited-edition digital assets. The project fosters a community-driven environment where token holders can participate in governance and decision-making processes. BabyFwog incorporates a unique reward system that incentivizes active engagement and long-term participation through staking and other mechanisms. The platform also offers creators the ability to mint and monetize their NFTs, contributing to the growth of the digital art space. The focus is on creating a secure, transparent, and enjoyable experience for users within the broader Web3 ecosystem.
Baby Fwog (BABYFWOG) Tokenomics og prisanalyse
Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Baby Fwog (BABYFWOG), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.
Baby Fwog (BABYFWOG) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller
Å forstå tokenomics bak Baby Fwog (BABYFWOG) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.
Viktige målinger og hvordan de beregnes:
Total forsyning:
Det maksimale antallet BABYFWOG tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.
Sirkulerende forsyning:
Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.
Maksimal forsyning:
Den harde grensen for hvor mange BABYFWOG tokens som kan finnes totalt.
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.
Inflasjonsrate:
Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.
Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?
Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.
Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.
Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.
Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.
Nå som du forstår BABYFWOGs tokenomics, kan du utforske BABYFWOG tokenets livepris!
Ansvarsfraskrivelse
Tokenomics-dataene på denne siden er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke nøyaktigheten. Vennligst gjør grundig research før du investerer.