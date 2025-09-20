Baby Fwog (BABYFWOG) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 24 timer lav $ 0 24 timer høy All Time High $ 0.00967176 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) -2.44% Prisendring (1D) +1.87% Prisendring (7D) -6.40%

Baby Fwog (BABYFWOG) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har BABYFWOG blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BABYFWOG er $ 0.00967176, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BABYFWOG endret seg med -2.44% i løpet av den siste timen, +1.87% over 24 timer og -6.40% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Baby Fwog (BABYFWOG) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 181.66K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 181.66K Opplagsforsyning 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Baby Fwog er $ 181.66K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BABYFWOG er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 181.66K.