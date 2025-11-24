Sanntidspris for Baby Ethereum er i dag 0.00004677 USD.BABYETH markedsverdien er 23,386 USD. Spor sanntids BABYETH to USD prisoppdateringer, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer!Sanntidspris for Baby Ethereum er i dag 0.00004677 USD.BABYETH markedsverdien er 23,386 USD. Spor sanntids BABYETH to USD prisoppdateringer, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer!
Sanntids Baby Ethereum (BABYETH) pris i dag er $ 0.00004677, med en 1.72% endring de siste 24 timene. Nåværende BABYETH til USD konverteringssats er $ 0.00004677 per BABYETH.
Baby Ethereum rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 23,386, med en sirkulerende forsyning på 500.00M BABYETH. I løpet av de siste 24 timene BABYETH har den blitt handlet mellom $ 0.00004576(laveste) og $ 0.00004775 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00133475, mens tidenes laveste notering var $ 0.00004374.
Kortsiktig har BABYETH beveget seg -0.17% i løpet av den siste timen og -30.48% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.
Baby Ethereum (BABYETH) Markedsinformasjon
$ 23.39K
$ 23.39K$ 23.39K
--
----
$ 23.39K
$ 23.39K$ 23.39K
500.00M
500.00M 500.00M
500,000,000.0
500,000,000.0 500,000,000.0
Nåværende markedsverdi på Baby Ethereum er $ 23.39K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BABYETH er 500.00M, med en total tilgang på 500000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 23.39K.
Baby Ethereum prishistorikk USD
24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00004576
$ 0.00004576$ 0.00004576
24 timer lav
$ 0.00004775
$ 0.00004775$ 0.00004775
24 timer høy
$ 0.00004576
$ 0.00004576$ 0.00004576
$ 0.00004775
$ 0.00004775$ 0.00004775
$ 0.00133475
$ 0.00133475$ 0.00133475
$ 0.00004374
$ 0.00004374$ 0.00004374
-0.17%
+1.72%
-30.48%
-30.48%
Baby Ethereum (BABYETH) Prishistorikk USD
I løpet av i dag er prisendringen på Baby Ethereum til USD ble $ 0. I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Baby Ethereum til USD ble $ -0.0000283301. I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Baby Ethereum til USD ble $ -0.0000333603. I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Baby Ethereum til USD ble $ -0.0005754475078265419.
Periode
Endring (USD)
Endring (%)
I dag
$ 0
+1.72%
30 dager
$ -0.0000283301
-60.57%
60 dager
$ -0.0000333603
-71.32%
90 dager
$ -0.0005754475078265419
-92.48%
Prisforutsigelse for Baby Ethereum
Baby Ethereum (BABYETH) prisprognose for 2030 (om 5 år)
I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på BABYETH for 2030 $ -- med en 0.00% vekstrate.
Baby Ethereum (BABYETH) prisprognose for 2040 (om 15 år)
I 2040 kan prisen på Baby Ethereum potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ --.
MEXC-verktøy For scenarioprognoser i sanntid og en mer personlig analyse kan brukere bruke MEXCs prisforutsigelsesverktøy og AI-markedsinnsikt.
Ansvarsfraskrivelse: Disse scenariene er illustrerende og lærerike, kryptovalutaer er volatile. Gjør dine egne undersøkelser (DYOR) før du tar avgjørelser. Vil du vite hva prisen for Baby Ethereum vil nå i 2025–2026? Gå til siden vår om prisforutsigelser for BABYETH prisforutsigelser for årene 2025–2026 ved å klikke på Baby Ethereum prisforutsigelser.
MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!
Hvis Baby Ethereum skulle vokse med en årlig rate på 5%, kan den estimerte verdien nå rundt$-- innen 2026, $-- innen 2030, $-- innen 2035 og $-- innen 2040. Disse tallene illustrerer et compound-vekst-scenario, selv om den faktiske fremtidige prisen vil avhenge av markedsadopsjon, regulatorisk utvikling og makroøkonomiske forhold. Du kan se hele prognosetabellen nedenfor for en detaljert år-for-år-oversikt over potensielle Baby Ethereum priser og forventet avkastning.
Hvor mye er Baby Ethereum i dag?
Så Baby Ethereum prisen i dag er $ 0.00004677. Sjekk vår prishistorikk-seksjon for å se historikk for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager.
Er Baby Ethereum fortsatt en god investering?
Baby Ethereum forblir en aktivt handlet kryptovaluta med kontinuerlig markedsdeltakelse og økosystemutvikling. Kryptoinvesteringer, slik som investering i BABYETH er imidlertid iboende volatile og bør samsvare med din personlige risikotoleranse. Utfør alltid uavhengig analyse (DYOR) og vurder markedsforholdene før du tar økonomiske beslutninger og investeringer.
Hva er det daglige handelsvolumet til Baby Ethereum?
Baby Ethereum verdt -- ble handlet på MEXC i løpet av de siste 24 timene.
Hva er den nåværende prisen på Baby Ethereum?
Live-prisen til BABYETH oppdateres i sanntid basert på global handelsaktivitet på tvers av store børser, inkludert MEXC. Markedsprisene svinger kontinuerlig på grunn av endringer i likviditet, handelsvolum og generelt sentiment. For å se den nyeste prisen på Baby Ethereum i din foretrukne valuta, gå til BABYETH pris for mer informasjon.
Hva påvirker prisen på Baby Ethereum ?
Prisen på BABYETH påvirkes av flere viktige faktorer, inkludert generelt markedssentiment, handelsvolum, teknologisk utvikling og brukeradopsjonstrender. Bredere makroøkonomiske forhold som renteendringer, likviditetssykluser og regulatoriske signaler spiller også en viktig rolle i prisbevegelser.
For å holde deg oppdatert om markedsendringer og prosjektoppdateringer i sanntid, besøk MEXC News for de siste analysene og kryptoinnsiktene.
Hvilken token har det høyeste handelsvolumet på MEXC?
Nedenfor er de mest omsatte tokenene på MEXC basert på 24-timers handelsvolum akkurat nå. Priser og ytelse oppdateres kontinuerlig basert på markedsdata i sanntid.
Mest populære token
Pris
Endring
BTC
87,139.88
+0.05%
ETH
2,812.52
-0.85%
SOL
132.68
-0.14%
UCN
1,579.52
0.00%
USDC
1.0002
0.00%
Hvordan legger jeg inn en stop-loss- eller ta gevinst-ordre for BABYETH på MEXC?
MEXC støtter stop-loss og ta gevinst-ordrer for å hjelpe med å håndtere risiko automatisk.
1. Gå til spot- eller futures-handelsseksjonen og velg BABYETH/USDT-paret.
2. Velg “Stop-Limit“ eller “Trigger Order“ fra ordretypemenyen.
3. Angi trigger-pris (nivået som aktiverer ordren) og utførelsesprisen (prisen der den skal oppfylles).
4. Bekreft ordreinformasjonen din og send inn.
Din stop-loss-ordre aktiveres hvis Baby Ethereums pris beveger seg mot din posisjon, mens en ta gevinst-ordre utføres automatisk når den når ditt målgevinstnivå.
For detaljerte eksempler og veiledninger, besøk MEXC spothandelsguide
Vil Baby Ethereum prisen bli høyere i år?
Baby Ethereum prisen kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektets utvikling. Sjekk ut Baby Ethereum (BABYETH) prisforutsigelse for en mer grundig analyse.
Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel.
Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.