Baby Ethereum pris i dag

Sanntids Baby Ethereum (BABYETH) pris i dag er $ 0.00004677, med en 1.72% endring de siste 24 timene. Nåværende BABYETH til USD konverteringssats er $ 0.00004677 per BABYETH.

Baby Ethereum rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 23,386, med en sirkulerende forsyning på 500.00M BABYETH. I løpet av de siste 24 timene BABYETH har den blitt handlet mellom $ 0.00004576(laveste) og $ 0.00004775 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00133475, mens tidenes laveste notering var $ 0.00004374.

Kortsiktig har BABYETH beveget seg -0.17% i løpet av den siste timen og -30.48% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Baby Ethereum (BABYETH) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 23.39K$ 23.39K $ 23.39K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 23.39K$ 23.39K $ 23.39K Opplagsforsyning 500.00M 500.00M 500.00M Total forsyning 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Baby Ethereum er $ 23.39K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BABYETH er 500.00M, med en total tilgang på 500000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 23.39K.