Baby DOWGE pris i dag

Sanntids Baby DOWGE (BABY DOWGE) pris i dag er $ 0.00018073, med en 0.71% endring de siste 24 timene. Nåværende BABY DOWGE til USD konverteringssats er $ 0.00018073 per BABY DOWGE.

Baby DOWGE rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 180,728, med en sirkulerende forsyning på 999.97M BABY DOWGE. I løpet av de siste 24 timene BABY DOWGE har den blitt handlet mellom $ 0.00017742(laveste) og $ 0.00018888 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00323566, mens tidenes laveste notering var $ 0.00015669.

Kortsiktig har BABY DOWGE beveget seg -1.14% i løpet av den siste timen og -5.03% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Baby DOWGE (BABY DOWGE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 180.73K
Volum (24 timer) --
Fullt utvannet markedsverdi $ 180.73K
Opplagsforsyning 999.97M
Total forsyning 999,967,764.534982

