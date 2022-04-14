BABY DEGEN (BABYDEGEN) tokenomics Oppdag viktig innsikt i BABY DEGEN (BABYDEGEN), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

BABY DEGEN (BABYDEGEN) Informasjon BABYDEGEN is here and he’s the youngest degen in town. Start em young, thats what they say. BABYDEGEN is the newest member of the degen family, and he gives you rewards on the base blockchain. When you buy BABYDEGEN, there is a tax which is used to buy and distribute degen rewards through a reflection token. The DEGEN community has been waiting for BABYDEGEN to come to base, and he’s finally here. So grab your bozo friends, and join the other degens with the new BABYDEGEN token. Offisiell nettside: https://babydegen.tips/ Kjøp BABYDEGEN nå!

BABY DEGEN (BABYDEGEN) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for BABY DEGEN (BABYDEGEN), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 22.37K $ 22.37K $ 22.37K Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 22.37K $ 22.37K $ 22.37K All-time high: $ 0.00068888 $ 0.00068888 $ 0.00068888 All-Time Low: $ 0.00001052 $ 0.00001052 $ 0.00001052 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om BABY DEGEN (BABYDEGEN) pris

BABY DEGEN (BABYDEGEN) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak BABY DEGEN (BABYDEGEN) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BABYDEGEN tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BABYDEGEN tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BABYDEGENs tokenomics, kan du utforske BABYDEGEN tokenets livepris!

BABYDEGEN prisforutsigelse Vil du vite hvor BABYDEGEN kan være på vei? Vår BABYDEGEN prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se BABYDEGEN tokenets prisforutsigelse nå!

