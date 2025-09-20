BABY DEGEN (BABYDEGEN) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0$ 0 $ 0 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +15.47% Prisendring (1D) -4.69% Prisendring (7D) -21.04% Prisendring (7D) -21.04%

BABY DEGEN (BABYDEGEN) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har BABYDEGEN blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BABYDEGEN er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BABYDEGEN endret seg med +15.47% i løpet av den siste timen, -4.69% over 24 timer og -21.04% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

BABY DEGEN (BABYDEGEN) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 16.05K$ 16.05K $ 16.05K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 16.05K$ 16.05K $ 16.05K Opplagsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på BABY DEGEN er $ 16.05K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BABYDEGEN er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 16.05K.