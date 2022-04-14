Baby Broccoli (BABYBROCCOLI) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Baby Broccoli (BABYBROCCOLI), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Baby Broccoli (BABYBROCCOLI) Informasjon BabyBroccoli (BabyBroccoli) is a fun and community-driven meme token inspired by CZ’s dog, Broccoli. Designed for entertainment and engagement, the token brings together meme enthusiasts and crypto lovers from around the world. While its primary goal is to foster a strong community, future developments may introduce innovative utilities, potentially incorporating AI-driven features or Telegram mini-app integrations. BabyBroccoli operates on the Binance Smart Chain (BSC). How Does BabyBroccoli Token Work? BabyBroccoli is a standard BEP-20 token on the Binance Smart Chain. While it currently functions as a pure meme token, its team has hinted at possible expansions, including AI-powered utilities or Telegram-based applications. BabyBroccoli Tokenomics The total supply of BabyBroccoli Coin is 1 billion tokens (1,000,000,000 BabyBroccoli). The distribution is structured as follows: 25% of the total supply was sent to the BabyDoge multi-signature wallet. 20% was added to the PancakeSwap Liquidity Pool (V3). 20% was automatically placed in the BabyDoge Swap Pool after bonding from puppy.fun platform. The rest of the supply remains in circulation, fuelling community-driven initiatives, marketing efforts, and potential future developments. Who Created BabyBroccoli? BabyBroccoli was created by meme lovers for meme lovers. The team consists of dedicated crypto enthusiasts who share a passion for blockchain, memes, and building an engaging community. While the core team remains pseudonymous, their focus is on entertainment, viral growth, and potential innovation in the meme coin space. Where Can I Buy BabyBroccoli (BabyBroccoli)? As of now, BabyBroccoli Token is available for trading on decentralized exchanges (DEXs): PancakeSwap V3

BabyDoge Swap What’s Next for BabyBroccoli? While BabyBroccoli Token currently thrives as a community-first meme token, its roadmap suggests potential expansion into AI-related utilities or Telegram-based mini-apps. Whether it remains a pure meme token or evolves into a utility-driven project, one thing is certain—the community plays a crucial role in its growth and success. Offisiell nettside: https://www.baby-broccoli.com/ Kjøp BABYBROCCOLI nå!

Baby Broccoli (BABYBROCCOLI) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Baby Broccoli (BABYBROCCOLI), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 475.62K $ 475.62K $ 475.62K Total forsyning: $ 936.33M $ 936.33M $ 936.33M Sirkulerende forsyning: $ 936.33M $ 936.33M $ 936.33M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 475.62K $ 475.62K $ 475.62K All-time high: $ 0.00268527 $ 0.00268527 $ 0.00268527 All-Time Low: $ 0.00031065 $ 0.00031065 $ 0.00031065 Nåværende pris: $ 0.00050715 $ 0.00050715 $ 0.00050715 Lær mer om Baby Broccoli (BABYBROCCOLI) pris

Baby Broccoli (BABYBROCCOLI) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Baby Broccoli (BABYBROCCOLI) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BABYBROCCOLI tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BABYBROCCOLI tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BABYBROCCOLIs tokenomics, kan du utforske BABYBROCCOLI tokenets livepris!

BABYBROCCOLI prisforutsigelse Vil du vite hvor BABYBROCCOLI kan være på vei? Vår BABYBROCCOLI prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se BABYBROCCOLI tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!