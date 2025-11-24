Baby BFT pris i dag

Sanntids Baby BFT (BBFT) pris i dag er $ 0.00071401, med en 1.25% endring de siste 24 timene. Nåværende BBFT til USD konverteringssats er $ 0.00071401 per BBFT.

Baby BFT rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 2,854,336, med en sirkulerende forsyning på 4.00B BBFT. I løpet av de siste 24 timene BBFT har den blitt handlet mellom $ 0.00069567(laveste) og $ 0.00093314 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00794105, mens tidenes laveste notering var $ 0.0003144.

Kortsiktig har BBFT beveget seg +1.57% i løpet av den siste timen og -17.47% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Baby BFT (BBFT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 2.85M$ 2.85M $ 2.85M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 7.13M$ 7.13M $ 7.13M Opplagsforsyning 4.00B 4.00B 4.00B Total forsyning 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

