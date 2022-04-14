Baby Axol (BBAXOL) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Baby Axol (BBAXOL), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Baby Axol (BBAXOL) Informasjon Baby Axol is a meme coin on Sui chain, built on trust, transparency, and determination. Baby Axol is the baby version of the token Axol on Sui that is already listed with CG. We are working with some on the Axol team as well. Baby Axol will have a gaming ecosystem and NFTS as well. We have a lot of future plans for Baby Axol. Baby Axol, the adorable successor to the Axol meme token on the Sui blockchain, unites crypto enthusiasts with its play-to-earn games, vibrant NFTs, and inclusive ethos. More than a spin-off, it's a bold step forward, proving great things come in small packages. Offisiell nettside: https://babyaxol.xyz/

Baby Axol (BBAXOL) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Baby Axol (BBAXOL), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 6.38K Total forsyning: $ 10.00B Sirkulerende forsyning: $ 10.00B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 6.38K All-time high: $ 0 All-Time Low: $ 0 Nåværende pris: $ 0

Baby Axol (BBAXOL) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Baby Axol (BBAXOL) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BBAXOL tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BBAXOL tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BBAXOLs tokenomics, kan du utforske BBAXOL tokenets livepris!

BBAXOL prisforutsigelse Vil du vite hvor BBAXOL kan være på vei? Vår BBAXOL prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

