B1OAI pris i dag

Sanntids B1OAI (B1OAI) pris i dag er --, med en 0.00% endring de siste 24 timene. Nåværende B1OAI til USD konverteringssats er -- per B1OAI.

B1OAI rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 4,371.03, med en sirkulerende forsyning på 1.00B B1OAI. I løpet av de siste 24 timene B1OAI har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.338166, mens tidenes laveste notering var $ 0.

Kortsiktig har B1OAI beveget seg -- i løpet av den siste timen og 0.00% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

B1OAI (B1OAI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 4.37K$ 4.37K $ 4.37K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 4.37K$ 4.37K $ 4.37K Opplagsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på B1OAI er $ 4.37K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på B1OAI er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 4.37K.