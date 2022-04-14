b14g dualCORE (DUALCORE) tokenomics Oppdag viktig innsikt i b14g dualCORE (DUALCORE), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

b14g dualCORE (DUALCORE) Informasjon b14g is a modular dual-staking for Bitcoin. It enables protocols to secure their networks by pairing their native tokens with BTC, solving the common issue of token inflation and sell-pressure from existing BTC (re)staking models. Protocols can easily plug into and customize their dual-staking setup. For stakers, BTC remains fully non-custodial and safely time-locked in their own wallets without risk of slashing. With over 1,300 BTC already staked and partnerships with established projects like CoreDAO, b14g is building infrastructure for scalable, widespread Bitcoin staking adoption. Offisiell nettside: https://app.b14g.xyz/ Kjøp DUALCORE nå!

b14g dualCORE (DUALCORE) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for b14g dualCORE (DUALCORE), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 6.21M $ 6.21M $ 6.21M Total forsyning: $ 12.29M $ 12.29M $ 12.29M Sirkulerende forsyning: $ 12.29M $ 12.29M $ 12.29M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 6.21M $ 6.21M $ 6.21M All-time high: $ 0.973789 $ 0.973789 $ 0.973789 All-Time Low: $ 0.473206 $ 0.473206 $ 0.473206 Nåværende pris: $ 0.505493 $ 0.505493 $ 0.505493 Lær mer om b14g dualCORE (DUALCORE) pris

b14g dualCORE (DUALCORE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak b14g dualCORE (DUALCORE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet DUALCORE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange DUALCORE tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår DUALCOREs tokenomics, kan du utforske DUALCORE tokenets livepris!

