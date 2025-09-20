b14g dualCORE (DUALCORE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.516968 $ 0.516968 $ 0.516968 24 timer lav $ 0.542 $ 0.542 $ 0.542 24 timer høy 24 timer lav $ 0.516968$ 0.516968 $ 0.516968 24 timer høy $ 0.542$ 0.542 $ 0.542 All Time High $ 0.973789$ 0.973789 $ 0.973789 Laveste pris $ 0.473206$ 0.473206 $ 0.473206 Prisendring (1H) -0.03% Prisendring (1D) -3.22% Prisendring (7D) -3.94% Prisendring (7D) -3.94%

b14g dualCORE (DUALCORE) sanntidsprisen er $0.522629. I løpet av de siste 24 timene har DUALCORE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.516968 og et toppnivå på $ 0.542, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til DUALCORE er $ 0.973789, mens den rekordlave prisen er $ 0.473206.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har DUALCORE endret seg med -0.03% i løpet av den siste timen, -3.22% over 24 timer og -3.94% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

b14g dualCORE (DUALCORE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 6.42M$ 6.42M $ 6.42M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 6.42M$ 6.42M $ 6.42M Opplagsforsyning 12.29M 12.29M 12.29M Total forsyning 12,291,046.0 12,291,046.0 12,291,046.0

Nåværende markedsverdi på b14g dualCORE er $ 6.42M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på DUALCORE er 12.29M, med en total tilgang på 12291046.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 6.42M.