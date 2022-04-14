B Money AKA Brett (BMONEY) tokenomics Oppdag viktig innsikt i B Money AKA Brett (BMONEY), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

B Money AKA Brett (BMONEY) Informasjon B Money is the only OFFICIAL Brett derivative to exist. As seen in page 154 of ‘Boys Club' by Matt Furie. Brett is the biggest and most famous Meme Coin on Base. He has become the blue mascot of the blue chain. So its time to send his Alter Ego B Money into the World of Base Chain. B Money is a famous rapper living a life full of luxury and prosperity. Btw check out his new On Spotify: Song https://open.spotify.com/intl-de/artist/6LwjEyv5awNeTSYUD4Raqd?si=_ZpPklFHRsOdCBDu7hvqGQ&nd=1&dlsi=74466b0c8faf4a30 Apple Music: https://music.apple.com/us/artist/%24bmoney/1743703514 Offisiell nettside: https://www.bmoneyakabrett.com/ Kjøp BMONEY nå!

B Money AKA Brett (BMONEY) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for B Money AKA Brett (BMONEY), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 124.34K $ 124.34K $ 124.34K Total forsyning: $ 958.84M $ 958.84M $ 958.84M Sirkulerende forsyning: $ 958.84M $ 958.84M $ 958.84M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 124.34K $ 124.34K $ 124.34K All-time high: $ 0.00686279 $ 0.00686279 $ 0.00686279 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00012968 $ 0.00012968 $ 0.00012968 Lær mer om B Money AKA Brett (BMONEY) pris

B Money AKA Brett (BMONEY) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak B Money AKA Brett (BMONEY) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BMONEY tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BMONEY tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BMONEYs tokenomics, kan du utforske BMONEY tokenets livepris!

