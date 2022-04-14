Azizi (AZIZI) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Azizi (AZIZI), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Azizi (AZIZI) Informasjon We put together a fun project about this baby rhino because, honestly, how could we not? It’s rare, adorable, and such a sweet reminder of how special wildlife can be. Rhinos are amazing animals and it’s the perfect way to shine a light on how important it is to protect them. Our project is all about celebrating the birth of this cute rhino while also reminding people why this topic matters. Plus, who wouldn’t want to support something as lovable as this baby rhino? 🦏 Offisiell nettside: https://buschgardens.com/tampa/babyrhino/ Kjøp AZIZI nå!

Azizi (AZIZI) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Azizi (AZIZI), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 23.31K $ 23.31K $ 23.31K Total forsyning: $ 998.25M $ 998.25M $ 998.25M Sirkulerende forsyning: $ 988.13M $ 988.13M $ 988.13M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 23.55K $ 23.55K $ 23.55K All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Azizi (AZIZI) pris

Azizi (AZIZI) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Azizi (AZIZI) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet AZIZI tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange AZIZI tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår AZIZIs tokenomics, kan du utforske AZIZI tokenets livepris!

AZIZI prisforutsigelse Vil du vite hvor AZIZI kan være på vei? Vår AZIZI prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se AZIZI tokenets prisforutsigelse nå!

