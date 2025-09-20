Azizi (AZIZI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0$ 0 $ 0 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) -1.99% Prisendring (7D) -1.99%

Azizi (AZIZI) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har AZIZI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til AZIZI er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har AZIZI endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og -1.99% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Azizi (AZIZI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 23.31K$ 23.31K $ 23.31K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 23.55K$ 23.55K $ 23.55K Opplagsforsyning 988.13M 988.13M 988.13M Total forsyning 998,254,113.6049 998,254,113.6049 998,254,113.6049

Nåværende markedsverdi på Azizi er $ 23.31K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på AZIZI er 988.13M, med en total tilgang på 998254113.6049. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 23.55K.