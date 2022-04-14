Ayin (AYIN) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Ayin (AYIN), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

What is the project about? At AYIN, we strive to be the leading exchange on Alephium, providing a seamless and secure Uniswap-style DEX for token trading. Currently, there are no stablecoins or other tokens on the blockchgain, so AYIN launched with our own native token, $AYIN. Our ultimate goal is to incentivize not only our token holders but also to foster liquidity on Alephium, reducing the reliance on centralized exchanges (CEXs) for trading. What makes your project unique? AYIN shares a large portion of trading fees from swaps with AYIN stakers, as well as being the first mover on a blank L1. History of your project. Our journey with Alephium began in 2021 when our team first discovered this promising blockchain. The vision of creating an on-chain liquidity and trading platform ignited the inception of AYIN. In 2023, we embarked on our mission to bring trustless, peer-to-peer exchange of tokens to Alephians. What's next for your project? New token listings, New UI, onboarding stablecoins and Ethereum tokens as the bridge goes live soon. What can your token be used for? Accumulating fees from the dex, providing liquidity, trading.

Ayin (AYIN) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Ayin (AYIN), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 105.75K $ 105.75K $ 105.75K Total forsyning: $ 1.70M $ 1.70M $ 1.70M Sirkulerende forsyning: $ 1.70M $ 1.70M $ 1.70M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 105.75K $ 105.75K $ 105.75K All-time high: $ 33.15 $ 33.15 $ 33.15 All-Time Low: $ 0.059306 $ 0.059306 $ 0.059306 Nåværende pris: $ 0.062316 $ 0.062316 $ 0.062316 Lær mer om Ayin (AYIN) pris

Ayin (AYIN) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Ayin (AYIN) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet AYIN tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange AYIN tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår AYINs tokenomics, kan du utforske AYIN tokenets livepris!

AYIN prisforutsigelse

