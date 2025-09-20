Ayin (AYIN) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.06564 $ 0.06564 $ 0.06564 24 timer lav $ 0.072539 $ 0.072539 $ 0.072539 24 timer høy 24 timer lav $ 0.06564$ 0.06564 $ 0.06564 24 timer høy $ 0.072539$ 0.072539 $ 0.072539 All Time High $ 33.15$ 33.15 $ 33.15 Laveste pris $ 0.06564$ 0.06564 $ 0.06564 Prisendring (1H) +0.17% Prisendring (1D) +0.54% Prisendring (7D) -0.00% Prisendring (7D) -0.00%

Ayin (AYIN) sanntidsprisen er $0.072423. I løpet av de siste 24 timene har AYIN blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.06564 og et toppnivå på $ 0.072539, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til AYIN er $ 33.15, mens den rekordlave prisen er $ 0.06564.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har AYIN endret seg med +0.17% i løpet av den siste timen, +0.54% over 24 timer og -0.00% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Ayin (AYIN) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 122.90K$ 122.90K $ 122.90K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 122.90K$ 122.90K $ 122.90K Opplagsforsyning 1.70M 1.70M 1.70M Total forsyning 1,696,925.694952432 1,696,925.694952432 1,696,925.694952432

Nåværende markedsverdi på Ayin er $ 122.90K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på AYIN er 1.70M, med en total tilgang på 1696925.694952432. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 122.90K.