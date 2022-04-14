Axoria (AX) tokenomics

Axoria (AX) tokenomics

Oppdag viktig innsikt i Axoria (AX), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.
Axoria (AX) Informasjon

Axoria is a Web3 MMORPG that combines classic old-school gameplay with blockchain integration. Players can battle AI-powered bosses that adapt over time, trade in-game assets and engage in PvP combat. The game features skill progression, resource gathering and a player-driven economy where $AX and NFTs enhance the experience. With strategic gameplay and evolving challenges, Axoria offers a modern take on a nostalgic adventure.

https://axoria.online
https://axoria.online/documents/Axoria-Whitepaper.pdf

Axoria (AX) Tokenomics og prisanalyse

Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Axoria (AX), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.

Markedsverdi:
$ 27.46K
Total forsyning:
$ 100.00M
Sirkulerende forsyning:
$ 100.00M
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
$ 27.46K
All-time high:
$ 0.00579212
All-Time Low:
$ 0.00014457
Nåværende pris:
$ 0.00027459
Axoria (AX) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller

Å forstå tokenomics bak Axoria (AX) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.

Viktige målinger og hvordan de beregnes:

Total forsyning:

Det maksimale antallet AX tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.

Sirkulerende forsyning:

Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.

Maksimal forsyning:

Den harde grensen for hvor mange AX tokens som kan finnes totalt.

FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):

Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.

Inflasjonsrate:

Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.

Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?

Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.

Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.

Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

Nå som du forstår AXs tokenomics, kan du utforske AX tokenets livepris!

AX prisforutsigelse

Vil du vite hvor AX kan være på vei? Vår AX prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-dataene på denne siden er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke nøyaktigheten. Vennligst gjør grundig research før du investerer.