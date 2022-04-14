Axoria (AX) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Axoria (AX), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Axoria (AX) Informasjon Axoria is a Web3 MMORPG that combines classic old-school gameplay with blockchain integration. Players can battle AI-powered bosses that adapt over time, trade in-game assets and engage in PvP combat. The game features skill progression, resource gathering and a player-driven economy where $AX and NFTs enhance the experience. With strategic gameplay and evolving challenges, Axoria offers a modern take on a nostalgic adventure. Offisiell nettside: https://axoria.online Teknisk dokument: https://axoria.online/documents/Axoria-Whitepaper.pdf Kjøp AX nå!

Axoria (AX) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Axoria (AX), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 27.46K $ 27.46K $ 27.46K Total forsyning: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Sirkulerende forsyning: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 27.46K $ 27.46K $ 27.46K All-time high: $ 0.00579212 $ 0.00579212 $ 0.00579212 All-Time Low: $ 0.00014457 $ 0.00014457 $ 0.00014457 Nåværende pris: $ 0.00027459 $ 0.00027459 $ 0.00027459 Lær mer om Axoria (AX) pris

Axoria (AX) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Axoria (AX) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet AX tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange AX tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår AXs tokenomics, kan du utforske AX tokenets livepris!

AX prisforutsigelse

