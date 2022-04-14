AxonDAO Governance Token (AXGT) tokenomics Oppdag viktig innsikt i AxonDAO Governance Token (AXGT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

AxonDAO Governance Token (AXGT) Informasjon AxonDAO Funds, Builds, and Supports DeSci using AI & Biometric Algorithms Offisiell nettside: https://axondao.io Teknisk dokument: https://axondao.gitbook.io/whitepaper_axondao_axgt/ Kjøp AXGT nå!

AxonDAO Governance Token (AXGT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for AxonDAO Governance Token (AXGT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 35.91M $ 35.91M $ 35.91M Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 463.13M $ 463.13M $ 463.13M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 77.55M $ 77.55M $ 77.55M All-time high: $ 0.971095 $ 0.971095 $ 0.971095 All-Time Low: $ 0.03650915 $ 0.03650915 $ 0.03650915 Nåværende pris: $ 0.081112 $ 0.081112 $ 0.081112 Lær mer om AxonDAO Governance Token (AXGT) pris

AxonDAO Governance Token (AXGT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak AxonDAO Governance Token (AXGT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet AXGT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange AXGT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår AXGTs tokenomics, kan du utforske AXGT tokenets livepris!

