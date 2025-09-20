AxonDAO Governance Token (AXGT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.069694 $ 0.069694 $ 0.069694 24 timer lav $ 0.084004 $ 0.084004 $ 0.084004 24 timer høy 24 timer lav $ 0.069694$ 0.069694 $ 0.069694 24 timer høy $ 0.084004$ 0.084004 $ 0.084004 All Time High $ 0.971095$ 0.971095 $ 0.971095 Laveste pris $ 0.03650915$ 0.03650915 $ 0.03650915 Prisendring (1H) +1.27% Prisendring (1D) -14.77% Prisendring (7D) -26.75% Prisendring (7D) -26.75%

AxonDAO Governance Token (AXGT) sanntidsprisen er $0.071562. I løpet av de siste 24 timene har AXGT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.069694 og et toppnivå på $ 0.084004, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til AXGT er $ 0.971095, mens den rekordlave prisen er $ 0.03650915.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har AXGT endret seg med +1.27% i løpet av den siste timen, -14.77% over 24 timer og -26.75% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

AxonDAO Governance Token (AXGT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 32.94M$ 32.94M $ 32.94M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 71.53M$ 71.53M $ 71.53M Opplagsforsyning 460.44M 460.44M 460.44M Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på AxonDAO Governance Token er $ 32.94M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på AXGT er 460.44M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 71.53M.