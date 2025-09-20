Dagens AxonDAO Governance Token livepris er 0.071562 USD. Spor prisoppdateringer for AXGT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk AXGT pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens AxonDAO Governance Token livepris er 0.071562 USD. Spor prisoppdateringer for AXGT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk AXGT pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om AXGT

AXGT Prisinformasjon

AXGT teknisk dokument

AXGT Offisiell nettside

AXGT tokenomics

AXGT Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

AxonDAO Governance Token Logo

AxonDAO Governance Token Pris (AXGT)

Ikke oppført

1 AXGT til USD livepris:

$0.071554
$0.071554$0.071554
-14.80%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
AxonDAO Governance Token (AXGT) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 09:52:51 (UTC+8)

AxonDAO Governance Token (AXGT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.069694
$ 0.069694$ 0.069694
24 timer lav
$ 0.084004
$ 0.084004$ 0.084004
24 timer høy

$ 0.069694
$ 0.069694$ 0.069694

$ 0.084004
$ 0.084004$ 0.084004

$ 0.971095
$ 0.971095$ 0.971095

$ 0.03650915
$ 0.03650915$ 0.03650915

+1.27%

-14.77%

-26.75%

-26.75%

AxonDAO Governance Token (AXGT) sanntidsprisen er $0.071562. I løpet av de siste 24 timene har AXGT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.069694 og et toppnivå på $ 0.084004, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til AXGT er $ 0.971095, mens den rekordlave prisen er $ 0.03650915.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har AXGT endret seg med +1.27% i løpet av den siste timen, -14.77% over 24 timer og -26.75% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

AxonDAO Governance Token (AXGT) Markedsinformasjon

$ 32.94M
$ 32.94M$ 32.94M

--
----

$ 71.53M
$ 71.53M$ 71.53M

460.44M
460.44M 460.44M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på AxonDAO Governance Token er $ 32.94M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på AXGT er 460.44M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 71.53M.

AxonDAO Governance Token (AXGT) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på AxonDAO Governance Token til USD ble $ -0.01240737237729709.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på AxonDAO Governance Token til USD ble $ +0.0099811815.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på AxonDAO Governance Token til USD ble $ -0.0208739555.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på AxonDAO Governance Token til USD ble $ +0.00199341934391206.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.01240737237729709-14.77%
30 dager$ +0.0099811815+13.95%
60 dager$ -0.0208739555-29.16%
90 dager$ +0.00199341934391206+2.87%

Hva er AxonDAO Governance Token (AXGT)

AxonDAO Funds, Builds, and Supports DeSci using AI & Biometric Algorithms

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

AxonDAO Governance Token (AXGT) Ressurs

Hvitbok
Offisiell nettside

AxonDAO Governance Token Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil AxonDAO Governance Token (AXGT) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine AxonDAO Governance Token (AXGT) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for AxonDAO Governance Token.

Sjekk AxonDAO Governance Tokenprisprognosen nå!

AXGT til lokale valutaer

AxonDAO Governance Token (AXGT) tokenomics

Å forstå tokenomics bak AxonDAO Governance Token (AXGT) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om AXGT tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om AxonDAO Governance Token (AXGT)

Hvor mye er AxonDAO Governance Token (AXGT) verdt i dag?
Live AXGT prisen i USD er 0.071562 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende AXGT-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på AXGT til USD er $ 0.071562. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for AxonDAO Governance Token?
Markedsverdien for AXGT er $ 32.94M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av AXGT?
Den sirkulerende forsyningen av AXGT er 460.44M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forAXGT ?
AXGT oppnådde en ATH-pris på 0.971095 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på AXGT?
AXGT så en ATL-pris på 0.03650915 USD.
Hva er handelsvolumet til AXGT?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for AXGT er -- USD.
Vil AXGT gå høyere i år?
AXGT kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut AXGT prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 09:52:51 (UTC+8)

AxonDAO Governance Token (AXGT) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.