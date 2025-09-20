Dagens Axira livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for AXI til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk AXI pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Axira livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for AXI til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk AXI pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Axira Pris (AXI)

1 AXI til USD livepris:

-3.00%1D
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter.
Axira (AXI) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 16:14:59 (UTC+8)

Axira (AXI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
24 timer lav
24 timer høy

-3.08%

-16.99%

-16.99%

Axira (AXI) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har AXI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til AXI er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har AXI endret seg med -- i løpet av den siste timen, -3.08% over 24 timer og -16.99% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Axira (AXI) Markedsinformasjon

Nåværende markedsverdi på Axira er $ 27.88K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på AXI er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 27.88K.

Axira (AXI) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Axira til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Axira til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Axira til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Axira til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-3.08%
30 dager$ 0-63.52%
60 dager$ 0-62.14%
90 dager$ 0--

Hva er Axira (AXI)

Axion is a decentralized crypto analytics and trading toolkit built for the Solana ecosystem. It offers a unified interface for real-time portfolio tracking, token intelligence, cross-chain swaps, and risk analysis. Designed for both novice and advanced users, Axion enables secure, informed trading across multiple wallets and devices. Its native token, $AXI, powers premium features such as reduced fees, advanced alerts, and access to exclusive data. Axion is accessible through a Chrome extension, a dapp, and a forthcoming mobile app.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Axira (AXI) Ressurs

Offisiell nettside

Axira Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Axira (AXI) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Axira (AXI) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Axira.

Sjekk Axiraprisprognosen nå!

AXI til lokale valutaer

Axira (AXI) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Axira (AXI) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om AXI tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Axira (AXI)

Hvor mye er Axira (AXI) verdt i dag?
Live AXI prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende AXI-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på AXI til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Axira?
Markedsverdien for AXI er $ 27.88K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av AXI?
Den sirkulerende forsyningen av AXI er 1.00B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forAXI ?
AXI oppnådde en ATH-pris på 0 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på AXI?
AXI så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til AXI?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for AXI er -- USD.
Vil AXI gå høyere i år?
AXI kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut AXI prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 16:14:59 (UTC+8)

Axira (AXI) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

