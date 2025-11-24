Axelrod by Virtuals pris i dag

Sanntids Axelrod by Virtuals (AXR) pris i dag er $ 0.00570431, med en 10.55% endring de siste 24 timene. Nåværende AXR til USD konverteringssats er $ 0.00570431 per AXR.

Axelrod by Virtuals rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 3,661,587, med en sirkulerende forsyning på 642.13M AXR. I løpet av de siste 24 timene AXR har den blitt handlet mellom $ 0.00516001(laveste) og $ 0.00570383 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.04937155, mens tidenes laveste notering var $ 0.00163668.

Kortsiktig har AXR beveget seg +0.13% i løpet av den siste timen og -37.56% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Axelrod by Virtuals (AXR) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 3.66M$ 3.66M $ 3.66M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 5.70M$ 5.70M $ 5.70M Opplagsforsyning 642.13M 642.13M 642.13M Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

