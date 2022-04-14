Axelar (AXL) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Axelar (AXL), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Axelar (AXL) Informasjon Axelar delivers secure interchain communication. That means dApp users can interact with any asset, any application, on any chain, with one click. You can think of it as Stripe for Web3. Developers interact with a simple API atop a permissionless network that routes messages and ensures network security via proof-of-stake consensus. Axelar is a blockchain that connects blockchains. To do this securely, Axelar network uses proof-of-stake consensus. Network validators produce new blocks, participate in multiparty signing and vote on external chain states. Tokenholders stake the AXL token, delegating tokens to a validator’s staking pool and receiving rewards, minus the validator’s commission. The AXL token is used for governance and to pay network transaction fees to validators and tokenholders. However, users of the Axelar network do not need to hold the token. Conversions into AXL tokens and destination-chain tokens are handled on the back end, so that users need only pay gas once, in the source-chain token. Axelar network rewards are “inflationary” — they increase the total supply of AXL — but there is potential for supply to become deflationary based on the transaction fee mechanic described above. Offisiell nettside: https://axelar.network/ Teknisk dokument: https://axelar.network/axelar_whitepaper.pdf Kjøp AXL nå!

Axelar (AXL) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Axelar (AXL), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 321.80M $ 321.80M $ 321.80M Total forsyning: $ 1.22B $ 1.22B $ 1.22B Sirkulerende forsyning: $ 1.04B $ 1.04B $ 1.04B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 376.39M $ 376.39M $ 376.39M All-time high: $ 2.64 $ 2.64 $ 2.64 All-Time Low: $ 0.274681 $ 0.274681 $ 0.274681 Nåværende pris: $ 0.3093 $ 0.3093 $ 0.3093 Lær mer om Axelar (AXL) pris

Axelar (AXL) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Axelar (AXL) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet AXL tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange AXL tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår AXLs tokenomics, kan du utforske AXL tokenets livepris!

AXL prisforutsigelse Vil du vite hvor AXL kan være på vei? Vår AXL prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se AXL tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!