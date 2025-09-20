Axelar (AXL) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.322873 $ 0.322873 $ 0.322873 24 timer lav $ 0.348904 $ 0.348904 $ 0.348904 24 timer høy 24 timer lav $ 0.322873$ 0.322873 $ 0.322873 24 timer høy $ 0.348904$ 0.348904 $ 0.348904 All Time High $ 2.64$ 2.64 $ 2.64 Laveste pris $ 0.274681$ 0.274681 $ 0.274681 Prisendring (1H) -0.39% Prisendring (1D) -6.49% Prisendring (7D) -3.36% Prisendring (7D) -3.36%

Axelar (AXL) sanntidsprisen er $0.323442. I løpet av de siste 24 timene har AXL blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.322873 og et toppnivå på $ 0.348904, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til AXL er $ 2.64, mens den rekordlave prisen er $ 0.274681.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har AXL endret seg med -0.39% i løpet av den siste timen, -6.49% over 24 timer og -3.36% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Axelar (AXL) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 336.00M$ 336.00M $ 336.00M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 393.36M$ 393.36M $ 393.36M Opplagsforsyning 1.04B 1.04B 1.04B Total forsyning 1,216,374,897.508838 1,216,374,897.508838 1,216,374,897.508838

Nåværende markedsverdi på Axelar er $ 336.00M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på AXL er 1.04B, med en total tilgang på 1216374897.508838. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 393.36M.