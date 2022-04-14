AXEL (AXEL) tokenomics Oppdag viktig innsikt i AXEL (AXEL), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

AXEL (AXEL) Informasjon The AXEL.Network isn’t coming, it’s here. It’s live. A fully operational Masternode network bringing the future of the distributed web. We’ve built our Content Distribution Network (CDN) from the ground up using distributed technologies to foster a movement from centralized systems to a decentralized world. It’s a network that will change how the internet handles data and bring quick and free private file-sharing to anyone, anywhere! The future is decentralized. The future is AXEL. Offisiell nettside: https://axel.network/ Kjøp AXEL nå!

AXEL (AXEL) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for AXEL (AXEL), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 3.74M $ 3.74M $ 3.74M Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 141.94M $ 141.94M $ 141.94M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 26.33M $ 26.33M $ 26.33M All-time high: $ 0.349088 $ 0.349088 $ 0.349088 All-Time Low: $ 0.01534466 $ 0.01534466 $ 0.01534466 Nåværende pris: $ 0.02633199 $ 0.02633199 $ 0.02633199 Lær mer om AXEL (AXEL) pris

AXEL (AXEL) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak AXEL (AXEL) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet AXEL tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange AXEL tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår AXELs tokenomics, kan du utforske AXEL tokenets livepris!

AXEL prisforutsigelse Vil du vite hvor AXEL kan være på vei? Vår AXEL prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se AXEL tokenets prisforutsigelse nå!

