AXEL (AXEL) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.02765202 $ 0.02765202 $ 0.02765202 24 timer lav $ 0.02816065 $ 0.02816065 $ 0.02816065 24 timer høy 24 timer lav $ 0.02765202$ 0.02765202 $ 0.02765202 24 timer høy $ 0.02816065$ 0.02816065 $ 0.02816065 All Time High $ 0.349088$ 0.349088 $ 0.349088 Laveste pris $ 0.01534466$ 0.01534466 $ 0.01534466 Prisendring (1H) -0.15% Prisendring (1D) -1.42% Prisendring (7D) +3.12% Prisendring (7D) +3.12%

AXEL (AXEL) sanntidsprisen er $0.02772176. I løpet av de siste 24 timene har AXEL blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.02765202 og et toppnivå på $ 0.02816065, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til AXEL er $ 0.349088, mens den rekordlave prisen er $ 0.01534466.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har AXEL endret seg med -0.15% i løpet av den siste timen, -1.42% over 24 timer og +3.12% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

AXEL (AXEL) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 3.93M$ 3.93M $ 3.93M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 27.72M$ 27.72M $ 27.72M Opplagsforsyning 141.88M 141.88M 141.88M Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på AXEL er $ 3.93M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på AXEL er 141.88M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 27.72M.