Awoke pris i dag

Sanntids Awoke (AWOKE) pris i dag er $ 0.01733961, med en 0.00% endring de siste 24 timene. Nåværende AWOKE til USD konverteringssats er $ 0.01733961 per AWOKE.

Awoke rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 17,338.44, med en sirkulerende forsyning på 999.93K AWOKE. I løpet av de siste 24 timene AWOKE har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 6.33, mens tidenes laveste notering var $ 0.01586024.

Kortsiktig har AWOKE beveget seg -- i løpet av den siste timen og -2.05% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Awoke (AWOKE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 17.34K$ 17.34K $ 17.34K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 17.34K$ 17.34K $ 17.34K Opplagsforsyning 999.93K 999.93K 999.93K Total forsyning 999,932.35332 999,932.35332 999,932.35332

Nåværende markedsverdi på Awoke er $ 17.34K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på AWOKE er 999.93K, med en total tilgang på 999932.35332. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 17.34K.