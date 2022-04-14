Awkward Look Monkey Club (ALMC) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Awkward Look Monkey Club (ALMC), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Awkward Look Monkey Club (ALMC) Informasjon Awkward Look Monkey Club is a Solana token and NFT ecosystem based around the OG meme; the Awkward Look Monkey. The NFT sales fund our marketing wallet and NFT staking is in active development for a passive income earning utility. Offisiell nettside: https://awkwardlookmonkeyclub.com/ Kjøp ALMC nå!

Awkward Look Monkey Club (ALMC) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Awkward Look Monkey Club (ALMC), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 15.42K $ 15.42K $ 15.42K Total forsyning: $ 970.29M $ 970.29M $ 970.29M Sirkulerende forsyning: $ 970.29M $ 970.29M $ 970.29M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 15.42K $ 15.42K $ 15.42K All-time high: $ 0.00069171 $ 0.00069171 $ 0.00069171 All-Time Low: $ 0.0000086 $ 0.0000086 $ 0.0000086 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Awkward Look Monkey Club (ALMC) pris

Awkward Look Monkey Club (ALMC) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Awkward Look Monkey Club (ALMC) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ALMC tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ALMC tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår ALMCs tokenomics, kan du utforske ALMC tokenets livepris!

ALMC prisforutsigelse Vil du vite hvor ALMC kan være på vei? Vår ALMC prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se ALMC tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!