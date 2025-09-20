Awkward Look Monkey Club (ALMC) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00001571 24 timer lav $ 0.0000159 24 timer høy All Time High $ 0.00069171 Laveste pris $ 0.0000086 Prisendring (1H) +0.14% Prisendring (1D) -0.58% Prisendring (7D) -11.31%

Awkward Look Monkey Club (ALMC) sanntidsprisen er $0.00001581. I løpet av de siste 24 timene har ALMC blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00001571 og et toppnivå på $ 0.0000159, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ALMC er $ 0.00069171, mens den rekordlave prisen er $ 0.0000086.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ALMC endret seg med +0.14% i løpet av den siste timen, -0.58% over 24 timer og -11.31% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Awkward Look Monkey Club (ALMC) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 15.25K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 15.25K Opplagsforsyning 970.29M Total forsyning 970,293,505.85

Nåværende markedsverdi på Awkward Look Monkey Club er $ 15.25K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ALMC er 970.29M, med en total tilgang på 970293505.85. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 15.25K.