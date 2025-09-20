Dagens AwesomeX livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for AWX til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk AWX pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens AwesomeX livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for AWX til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk AWX pristrenden enkelt hos MEXC nå.

AwesomeX Logo

AwesomeX Pris (AWX)

Ikke oppført

1 AWX til USD livepris:

--
----
-6.50%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
AwesomeX (AWX) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 16:14:39 (UTC+8)

AwesomeX (AWX) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+1.14%

-6.54%

-15.18%

-15.18%

AwesomeX (AWX) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har AWX blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til AWX er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har AWX endret seg med +1.14% i løpet av den siste timen, -6.54% over 24 timer og -15.18% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

AwesomeX (AWX) Markedsinformasjon

$ 69.23K
$ 69.23K$ 69.23K

--
----

$ 69.23K
$ 69.23K$ 69.23K

1.56T
1.56T 1.56T

1,562,341,412,704.82
1,562,341,412,704.82 1,562,341,412,704.82

Nåværende markedsverdi på AwesomeX er $ 69.23K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på AWX er 1.56T, med en total tilgang på 1562341412704.82. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 69.23K.

AwesomeX (AWX) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på AwesomeX til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på AwesomeX til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på AwesomeX til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på AwesomeX til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-6.54%
30 dager$ 0-24.75%
60 dager$ 0-25.72%
90 dager$ 0--

Hva er AwesomeX (AWX)

What is AwesomeX? Protocol Overview AwesomeX is simple: Use $TITANX to mint $AWX. There are perpetual weekly, twenty-four-hour mint cycles and 70% buy and burn. Additionally 15.5% of the TitanX used to mint AWX is taken off the market forever through DragonX. This means 85.5% of TitanX (70% + 15.5%) used to mint AWX is removed from the market permanently. (12% to the DragonX Vault + 3.5% Direct DragonX Burn = 15.5%) Minting today is better than minting tomorrow AwesomeX starts minting every Friday at 14:00 UTC until Saturday at 14:00 UTC. After each 24-hour mint, claim your tokens. This minting will continue weekly with a 2.8% decreasing percentage drop each week The decreased percentage in minting will last for 125 weeks and then stabilize. As soon as 50 billion TitanX comes in on day one, the LP pool gets created. The best minting ratio is week 1 The mint ratio will start at 1 TitanX = 2.8 AwesomeX on Week 1 The mint ratio will stabilize Week 125 at 1 TitanX = .08 AwesomeX This is a 3400% (35x) increase in cost to mint AWX related to TitanX over the 125 weeks

Folk spør også: Andre spørsmål om AwesomeX (AWX)

Hvor mye er AwesomeX (AWX) verdt i dag?
Live AWX prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende AWX-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på AWX til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for AwesomeX?
Markedsverdien for AWX er $ 69.23K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av AWX?
Den sirkulerende forsyningen av AWX er 1.56T USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forAWX ?
AWX oppnådde en ATH-pris på 0 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på AWX?
AWX så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til AWX?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for AWX er -- USD.
Vil AWX gå høyere i år?
AWX kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut AWX prisprognosen for en mer grundig analyse.
AwesomeX (AWX) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

