AwesomeX (AWX) Prisinformasjon (USD)

AwesomeX (AWX) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har AWX blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til AWX er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har AWX endret seg med +1.14% i løpet av den siste timen, -6.54% over 24 timer og -15.18% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

AwesomeX (AWX) Markedsinformasjon

Nåværende markedsverdi på AwesomeX er $ 69.23K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på AWX er 1.56T, med en total tilgang på 1562341412704.82. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 69.23K.