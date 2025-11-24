Avocado DAO pris i dag

Sanntids Avocado DAO (AVG) pris i dag er $ 0.00354731, med en 0.00% endring de siste 24 timene. Nåværende AVG til USD konverteringssats er $ 0.00354731 per AVG.

Avocado DAO rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 533,391, med en sirkulerende forsyning på 150.36M AVG. I løpet av de siste 24 timene AVG har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 2.69, mens tidenes laveste notering var $ 0.00347179.

Kortsiktig har AVG beveget seg -- i løpet av den siste timen og -13.04% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Avocado DAO (AVG) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 533.39K$ 533.39K $ 533.39K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 3.55M$ 3.55M $ 3.55M Opplagsforsyning 150.36M 150.36M 150.36M Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

