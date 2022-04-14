Aver AI (AVER) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Aver AI (AVER), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Aver AI (AVER) Informasjon Aver is the leading DeFAI (Decentralized Finance + Artificial Intelligence) platform, empowering anyone—from individuals to businesses—to effortlessly create, train, and deploy powerful on-chain AI agents. By merging the simplicity of a no-code interface with the security and transparency of blockchain technology, Aver makes it possible to automate and optimize complex workflows across DeFi, NFTs, and various on-chain operations. Offisiell nettside: https://aver.co/ Teknisk dokument: https://docs.aver.co/ Kjøp AVER nå!

Aver AI (AVER) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Aver AI (AVER), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 14.89K $ 14.89K $ 14.89K Total forsyning: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Sirkulerende forsyning: $ 97.77M $ 97.77M $ 97.77M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 15.23K $ 15.23K $ 15.23K All-time high: $ 0.04592821 $ 0.04592821 $ 0.04592821 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00015227 $ 0.00015227 $ 0.00015227 Lær mer om Aver AI (AVER) pris

Aver AI (AVER) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Aver AI (AVER) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet AVER tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange AVER tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår AVERs tokenomics, kan du utforske AVER tokenets livepris!

