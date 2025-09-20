Aver AI (AVER) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.04592821$ 0.04592821 $ 0.04592821 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) -0.78% Prisendring (7D) -0.78%

Aver AI (AVER) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har AVER blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til AVER er $ 0.04592821, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har AVER endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og -0.78% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Aver AI (AVER) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 14.89K$ 14.89K $ 14.89K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 15.23K$ 15.23K $ 15.23K Opplagsforsyning 97.77M 97.77M 97.77M Total forsyning 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Aver AI er $ 14.89K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på AVER er 97.77M, med en total tilgang på 100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 15.23K.