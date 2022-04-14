Aventa (AVENT) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Aventa (AVENT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Aventa (AVENT) Informasjon Aventa is a game changing crypto project that transforms the Web3 ecosystem with secure, AI-powered, multi-blockchain utilities, all seamlessly integrated into the flagship EVM based Aventa Chain. Utilities include an advanced AI chat bot (with features such as image generation, basic chart analysis etc), a contract scanner, a P2E game, NFTs and many more not yet announced. Aventa is looking to create the new generation of AI blockchain integration Offisiell nettside: https://aventaproject.com Teknisk dokument: https://docs.aventaproject.com Kjøp AVENT nå!

Aventa (AVENT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Aventa (AVENT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 43.14K $ 43.14K $ 43.14K Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 43.14K $ 43.14K $ 43.14K All-time high: $ 0.00818993 $ 0.00818993 $ 0.00818993 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Aventa (AVENT) pris

Aventa (AVENT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Aventa (AVENT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet AVENT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange AVENT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår AVENTs tokenomics, kan du utforske AVENT tokenets livepris!

