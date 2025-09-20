Aventa (AVENT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00818993$ 0.00818993 $ 0.00818993 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.01% Prisendring (1D) -1.39% Prisendring (7D) +2.49% Prisendring (7D) +2.49%

Aventa (AVENT) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har AVENT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til AVENT er $ 0.00818993, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har AVENT endret seg med +0.01% i løpet av den siste timen, -1.39% over 24 timer og +2.49% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Aventa (AVENT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 46.14K$ 46.14K $ 46.14K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 46.14K$ 46.14K $ 46.14K Opplagsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Aventa er $ 46.14K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på AVENT er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 46.14K.